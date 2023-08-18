На Ямале выдали свыше 600 электронных сертификатов на покупку товаров для новорожденных

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С начала марта жителям Ямала выдали свыше 600 электронных сертификатов на покупку товаров для новорожденных. Они полагаются семьям, которые ранее уже получали подарочный набор «Малышу Ямала».

Номинал электронного сертификата - 32 тысячи рублей. Расплатиться им можно на маркетплейсе «Ozon», а также в детских магазинах Ноябрьска, Лабытнанги и Тазовского. К покупке доступно до 78 позиций - автокресло, радионяня, гигиенические принадлежности и многое другое.

- Среди популярных товаров - коляска, одежда и подгузники. По итогам первых пяти месяцев видим, что мера поддержки действительно востребована и актуальна у северян, - говорит директор департамента социальной защиты населения региона Оксана Медынская.

Электронный сертификат формируется автоматически в течение пяти рабочих дней после поступления сведений о рождении ребенка из медучреждения в органы соцзащиты. Для его получения маме необходимо подключиться к единой карте жителя Ямала «Морошка» и зарегистрировать рождение ребенка в окружном ЗАГСе.

При появлении малыша за пределами региона мама должна подать заявление самостоятельно. Сделать это можно в течение двух месяцев.