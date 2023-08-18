Житель Муравленко перевел мошеннику за четыре месяца три миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель 1967 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел заработать на бирже но вместо этого лишился денег.

Все началось с того, что мужчине пришло сообщение, в котором предлагалась работа в инвестиционной компании с выходом на пассивный доход. Заинтересовавшись, северянин перешел по ссылке и заполнил анкету, указав личные данные, а затем ему поступил звонок якобы от брокера инвестиционной фирмы.

Злоумышленник рассказал ямальцу о различных способах вложения денег, получения пассивного дохода и порекомендовал установить мобильное приложение, предназначенное для торгов на бирже.

- Следуя указаниям афериста, муравленковец в течение четырех месяцев переводил деньги на указанные счета, постоянно увеличивая сумму вложений. Обман раскрылся, когда мужчина решил вывести «заработанные» дивиденды, но не смог, - прокомментировали в ведомстве.

Стражи порядка объяснили заявителю, что приложение для торгов на бирже - фейковое, графики с постоянно растущими доходами - фальшивые, а инвестированные средства переведены на счета аферистов.

В итоге потерпевший не только лишился более 3 миллионов рублей, но и остался должен банкам, в которых оформлял кредиты для трейдинга.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».