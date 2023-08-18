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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:34

Житель Муравленко перевел мошеннику за четыре месяца три миллиона рублей

Муравленковец перевел аферисту три миллиона рублей
Марина Прохорова
Житель Муравленко перевел мошеннику за четыре месяца три миллиона рублей

Житель Муравленко перевел мошеннику за четыре месяца три миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель 1967 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел заработать на бирже но вместо этого лишился денег.

Все началось с того, что мужчине пришло сообщение, в котором предлагалась работа в инвестиционной компании с выходом на пассивный доход. Заинтересовавшись, северянин перешел по ссылке и заполнил анкету, указав личные данные, а затем ему поступил звонок якобы от брокера инвестиционной фирмы.

Злоумышленник рассказал ямальцу о различных способах вложения денег, получения пассивного дохода и порекомендовал установить мобильное приложение, предназначенное для торгов на бирже.

- Следуя указаниям афериста, муравленковец в течение четырех месяцев переводил деньги на указанные счета, постоянно увеличивая сумму вложений. Обман раскрылся, когда мужчина решил вывести «заработанные» дивиденды, но не смог, - прокомментировали в ведомстве.

Стражи порядка объяснили заявителю, что приложение для торгов на бирже - фейковое, графики с постоянно растущими доходами - фальшивые, а инвестированные средства переведены на счета аферистов.

В итоге потерпевший не только лишился более 3 миллионов рублей, но и остался должен банкам, в которых оформлял кредиты для трейдинга.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».