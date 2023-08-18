У жителей села Находка больше не будет проблем с питьевой водой в зимний период Фото: Вера Зенина

У жителей села Находка больше не будет проблем с питьевой водой в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Некоторое время назад тазовская прокуратура провела проверку по сообщению об отключении холодного водоснабжения. Выяснилось, что зимой, когда свирепствуют морозы, подача воды населению прекращается. Решить эту проблему могло бы водозаборное сооружение, но его в селе нет.

- В связи с этим глав села и Тазовского района привлекли к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем меры по организации непрерывного водоснабжения в Находке приняты не были, - прокомментировали в надзорном органе.

Далее прокурор направил в суд иск, в котором требовал от главы администрации Тазовского района исправить ситуацию и обеспечить людей водой.

Выслушав истца и ответчика, суд оказался на стороне гособвинителя и удовлетворил его требования. После вступления решения в законную силу ведомство будет контролировать его исполнение.