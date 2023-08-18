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НовостиПроисшествия18 августа 2023 5:24

Площадь природных пожаров на Ямале сократилась до 11 гектаров

На Ямале стихают природные пожары
Марина Прохорова
Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале наконец-то стихают природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 8.20 утра действуют два возгорания на площади 11,6 гектара.

- В тушении задействовано 14 человек, - подчеркнули в ведомстве.

В течение суток спасателям удалось локализовать один пожар на площади 0,8 гектара - территория Красноселькупского районе, а также потушить один пожар площадью 3,5 гектара - Пуровский район.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).