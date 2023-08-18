Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое открыли участок дороги по улице Геологоразведчиков. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«В Новом Уренгое открыт для движения участок дороги на улице Геологоразведчиков (от 26 Съезда КПСС до Ленинградского). Дорожники приступили к работам на следующем фрагменте улицы», - написал он в своих соцсетях.

На проезжей части и примыканиях к ней уложили два слоя асфальта. Впереди - укладка финишного, но этим специалисты займутся позже. Кроме того, уже видны очертания будущих тротуаров. Идет монтаж освещения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, какие объекты появятся в микрорайоне «Уютный» Нового Уренгоя.