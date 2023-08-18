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НовостиНедвижимость18 августа 2023 3:15

На Ямале повышают безопасность взлетно-посадочных полос и площадок

В ямальских городах и селах ремонтируют взлетно-посадочные полосы и площадки
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале повышают безопасность взлетно-посадочных полос и площадок. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на вертолетной площадке в селе Кутопьюган заменили старое деревянное покрытие. Теперь техника приземляется на специальные бетонные плиты, сделанные для аэродромов. Также на площадке установили светосигнальное оборудование, ограждение и нанесли разметку.

В окружной столице обновили взлетно-посадочную полосу протяженностью 2,7 километра. Рабочие устранили трещины, выбоины, колею и отремонтировали асфальтобетонное покрытие. Ремонт проводился без остановки работы воздушных судов.

А в селе Ныда ремонт взлетно-посадочной площадки в самом разгаре

Также напоминаем, что в прошлом году новая вертолетная площадка появилась в селе Питляр.