Жительница Нового Уренгоя расчленила тело сожителя и вынесла его в мешах на улицу

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В Новом Уренгое завели уголовное дело на местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Началось все с того, что возле дом №1 по улице Энтузиастов горожане обнаружили расчлененное тело мужчины, распиханное по мусорным пакетам. Испугавшись такой находки, люди вызвали полицию.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что лицо, причастное к совершению убийства, - сожительница погибшего. Накануне между мужчиной и подозреваемой 1976 года рождения произошел конфликт. Схватив нож, она нанесла сожителю несколько ударов, после чего, желая скрыть преступление, вынесла тело в мусорных пакетах на улицу, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая в убийстве задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.