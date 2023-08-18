До конца года в Салехарде подлатают более 40 авариных домов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде активно проводят поддерживающие мероприятия в домах, признанных авариными и подлежащими сносу. В этом году данные работы затронут 41 здание, сообщили в городской администрации.

- За два последних года проведены 154 поддерживающих мероприятия, в этом году такие работы запланированы в 41 доме. Сегодня работы уже выполнены в 30 домах, - говорит начальник управления ЖКХ Сергей Кучер.

Как правило, в перечень работ входят усиление свайного основания (установка городков), ремонт цокольного перекрытия и систем водоотведения.

То, какие меры необходимо принять, определяет специальная комиссия. Это позволяет обеспечить возможность эксплуатации дома до момента его сноса.

Все работы выполняются силами подрядчиков, которых определяют на открытых конкурсах.