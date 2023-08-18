Пожары на Ямале: последние новости на 18 августа 2023 года

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На Ямале спасатели продолжают бороться с лесными пожарами, и за последние сутки ситуация вновь улучшилась: если 16 августа горели 1 418 гектаров, то 17 августа площадь, охваченная огнем, уменьшилась до 1 273 гектаров.

В связи с этим авиация МЧС прекращает борьбу с огнем. Всего за время работы самолета на горящие леса удалось сбросить более одной тысячи тонн воды.

Но, несмотря на это, расслабляться рано. В округе по прежнему действует режим ЧС, введенный 8 августа. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Самая напряженная обстановка с пожарами по-прежнему складывается в Надымском районе. По состоянию на утро 17 августа там действовало одно возгорание площади 1 080 гектаров. В тушении участвуют 147 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС и пожарный десант из Иркутска.

Не исключены новые возгорания в Шурышкарском районе. Минувшим утром администрация муниципалитета объявила о задымлении близ села Лопхари. Пока же там бушует пожар площадью 145 гектаров - в 37 километрах от деревни Оволынгорт.

В течение суток спасателям удалось локализовать два пожара на площади 1 118 гектаров - территории Надымского и Пуровского районов, а также потушить один пожар площадью 1,5 гектара - вновт Пуровский район. Борьбу с огнем ведут 276 человек.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кроме того, до 5 сентября продлено ограничение на посещение лесов местными жителями. Запрет распространяется на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 18 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 312 возгораний на площади 12 969,88 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).