На Ямале 18 августа 2023 года потеплеет до +25 градусов

Погода на Ямале на 18 августа Фото: Вера Зенина

В пятницу, 18 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный с переходом на юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +20…+25 градусов, местами до +15.

В Салехарде: пасмурно, вечером - небольшой дождь. Температура ночью +14 градусов, днем +22. Ветер 5-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: