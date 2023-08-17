Природные пожары на Ямале продолжат тушить без авиации МЧС

Фото: МЧС России по ЯНАО

Авиация МЧС закончила тушить природные пожары на Ямале. Как рассказали в пресс-службе профильного ведомства, это связано с тем, что ситуация в округе стабилизируется, и площадь возгораний уменьшается с каждым днем.

- Авиация МЧС работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой. Данный комплексный подход в очередной раз подтвердил свое качество в борьбе с огнем, - прокомментировали в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Всего за время работы самолет МЧС России произвел 121 сброс более одной тысячи тонн воды.

Напоминаем, что за прошедшие сутки спасателям удалось локализовать два пожара на площади 1 118 гектаров - территории Надымского и Пуровского районов, а также потушить один пожар площадью 1,5 гектара - Пуровский район.