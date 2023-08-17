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НовостиНедвижимость17 августа 2023 12:37

К началу нового учебного года в Салехарде ремонтируют дороги, ведущие к школам и детсадам

В Салехарде ремонтируют дороги, ведущие к школам и детсадам
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В преддверии 1 сентября в Салехарде ремонтируют дороги к школам и детским садам. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, в окружной столице полностью привели в порядок улицу Чкалова. Специалисты обновили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, установили бордюры, поменяли опоры освещения и обновили пешеходные переходы. А для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками здесь появились заниженные съезды на проезжую часть.

Таким образом, отремонтированная улица стала безопаснее для 800 учащихся средней школы №6 и воспитанников детских садов.

- Ежегодно в округе ведется подготовка подъездных дорог к детским образовательным и досуговым учреждениям. В предыдущие годы в Салехарде отремонтированы улицы Карла Маркса, Трудовую, Глазкова, Чупрова, Богдана Кнунянца, Чапаева, Маяковского, Патрикиеева, ведущие к жилым районам многоквартирных домов, в которых располагаются детские сады, школы и строятся новые соцучреждения, - прокомментировали в ведомстве.