Ноябрянин установил на телефон неизвестное приложение и лишился почти 600 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел заработать на инвестициях, но вместо этого лишился денег.

- Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся персональным менеджером, и предложил дополнительный заработок от вложений. Согласившись, ноябрянин установил в телефоне приложение, название которого ему продиктовал мужчина, и выполнил перевод. В итоге мужчина лишился более 588 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Ноябрьска перевел мошенникам более миллиона рублей, взятых в кредит.