В тюменской энергокомпании завершился летний трудовой сезон студотряда

Фото: Андрей Курочкин

В Сургуте прошла торжественная церемония закрытия летнего трудового сезона студенческого отряда «Энергетик». На объектах «Россети Тюмень» в 2023 году работали более 100 бойцов из шести российских регионов.

Под руководством опытных наставников студенты познакомились с деятельностью основных производственных служб компании, участвовали в осмотрах действующих центров питания, ЛЭП и выполнении технического обслуживания энергообъектов. Кроме того, ребята участвовали в культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятиях.

По результатам сезона наибольшее количество баллов за участие в производственном процессе, социальных и творческих мероприятиях набрали ребята из Нижневартовска. Бойцы получили право представить крупнейшую энергокомпанию региона на Всероссийском слете студенческих отрядов, который состоится в Москве с 16 по 19 октября.