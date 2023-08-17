Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на несколько часов перекроют две дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 19 августа с 9.30 до 15.00 будет перекрыт участок дороги на проспекте Мира (от старой церкви до пересечения с улицей Ямальская) и проезд № 40 (от пересечения с улицей Ямальская и до поворота на СНТ «Надежда».

Власти приносят жителям извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском ремонтируют более 75 дворовых и общественных территорий.