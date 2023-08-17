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НовостиОбщество17 августа 2023 7:21

Ямальская прокуратура заинтересовалась поляной со скелетами животных в окрестностях Надыма

Прокуратура Ямала организовала проверку по факту обнаружения поляны со скелетами вблизи Надыма
Марина Прохорова
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ямальская прокуратура заинтересовалась поляной со скелетами животных, найденной в окрестностях Надыма. Ведомство организовало проверку соблюдения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательств.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, складировавших биологические отходы на земельный участок, а также действиям должностных лиц местного самоуправления по выявлению и ликвидации места захоронения, - прокомментировали в надзорном органе.

Кстати, в администрации Надымского района сообщили, что территорию уберут до 1 сентября. А останки, скорее всего, принадлежат домашним северным оленям.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.