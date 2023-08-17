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НовостиНедвижимость17 августа 2023 7:01

В Лабытнанги строят дорогу, которая свяжет улицы Дзержинского и Ленинградскую

Строящаяся в Лабытнанги дорога свяжет улицы Дзержинского и Ленинградскую
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги продолжают преображать микрорайон Орбита. Сейчас там ведется масштабная реконструкция дороги по улице Ленинградская и строительство совершенно нового проезда, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Проложенные 800 метров свяжут улицы Дзержинского и Ленинградскую с выходом на Студенческую и Леонида Гиршгорна, к строящейся школе и жилым домам, - прокомментировала градоначальница.

На данный момент строители уже приступили к укладке первого из трех слоев асфальта, продолжается обустройство бордюров. Позже здесь появятся тротуары, парковки, автобусная остановка и освещение.

- Подрядчик обещает завершить работы в сентябре. Внимательно следим и контролируем ход работ на объекте, - добавила Марина Трескова.