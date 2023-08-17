В Шурышкарском районе наблюдается задымление близ села Лопхари

Фото: администрация Шурышкарского района

В лесах Шурышкарского района наблюдается задымление близ села Лопхари. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Также там отметили, что сейчас спасатели тушат пожар площадью 145 гектаров, бушующий в 37 километрах от деревни Оволынгорт. Участвуют в борьбе с огнем 97 сотрудников «Ямалспаса», лесопожарного центра Архангельской области и «Лесов Ямала».

- Угрозы населенным пунктам нет, - подчеркнули в мэрии.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).