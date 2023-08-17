Природные пожары на Ямале удается взять под контроль

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 8.20 утра действуют четыре возгорания на площади 1 273 гектара.

- В тушении задействовано 276 человек, - подчеркнули в ведомстве.

В течение суток спасателям удалось локализовать два пожара на площади 1 118 гектаров - территории Надымского и Пуровского районов, а также потушить один пожар площадью 1,5 гектара - Пуровский район.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).