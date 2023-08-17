За сутки на ямальских дорогах пострадали мотоциклист и пешеход

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, всем им понадобилась медицинская помощь.

Первое ДТП случилось на пересечении улиц Советская и Городилова в Ноябрьске. Около 17.53 вечера водитель «Газели», поворачивая налево, сбил мотоциклиста. Мужчину доставили в больницу.

Вторая авария произошла в Губкинском на пересечении проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Примерно в 23.00 водитель «Шкоды» въехал в дорожное ограждение, которое, пошатнувшись, задело пешехода, проходившего по тротуару.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 14 ДТП, а с начала года 3 073, в которых 19 человек погибли и 167 получили травмы, в том числе 22 ребенка