Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Сложный пожар, охвативший Панаевскую тундру, наконец-то локализован, очаги возгорания ликвидированы. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

- Жаркое лето на Ямале и отсутствие дождей стали причиной природного бедствия, которое распространилось на площади около тысячи гектаров, - отметил управленец.

В борьбе с огнем участвовали десятки человек: специалисты «Ямалспаса» из Салехарда и Яр-Сале, добровольцы из Салемала и Панаевска, спасатели Тазовского, Приуральского и Шурышкарского районов, были привлечены несколько экипажей вертолетов МИ-8.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

- Я благодарю всех, кто, не жалея собственных сил, помогал в ликвидации возгорания. Ваша сплоченность и неравнодушие помогли избежать большой беды, - подчеркнул Андрей Кугаевский.