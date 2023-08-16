Нефтяники поддержат сельскохозяйственные общины Пуровского района

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья»

Глава Пуровского района Антон Колодин и генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку местных промысловых общин в 2023 году.

Сегодня в муниципалитете традиционным хозяйством занимаются двенадцать организаций. По соглашению предприятия и администрации района промысловики получат субсидии на вылов и реализацию рыбы, производство рыбной продукции, а также заготовку ягод и грибов. Кроме того, нефтяники обеспечат их оборудованием для заготовки продукции.

По традиции предприятие окажет содействие общественному движению «Ямал-потомкам!» в проведении национальных праздников.

Отметим, что нефтяники ведут системную работу по поддержке традиционных промыслов Пуровского района. В предыдущие годы местные сельхозобщины получили оборудование для заморозки и длительного хранения продуктов. Также предприятие помогло обустроить фактории, рыбо- и оленеводческие угодья. Помимо этого, коренным ямальцам регулярно поставляют горюче-смазочные материалы.

- Мы всесторонне поддерживаем традиционные промыслы, помогаем обустраивать инфраструктуру сельхозобщин и улучшать их материально-техническую базу. Ежегодно наше предприятие участвует в программах по зарыблению рек, при нашей поддержке проводятся экологические проекты и национальные праздники. Такой комплексный подход способствует увеличению объемов производства, гармоничному развитию отрасли и района, - говорит генеральный директор предприятия Владимир Крупеников.

Как отметил глава Пуровского района Антон Колодин, в первую очередь партнерство с нефтяниками направлено на сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования муниципалитета.

- Предприятие вносит существенный вклад в модернизацию производственной базы агропромышленного комплекса, помогает развивать деятельность общин и, как следствие, расширять объем производства продукции, - подчеркнул глава.