Пожары на Ямале: последние новости на 17 августа 2023 года

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На Ямале спасатели продолжают бороться с лесными пожарами, и за последние сутки ситуация немного улучшилась: если 15 августа горели 2 331,3 гектара, то 16 августа площадь, охваченная огнем, уменьшилась до 1 418 гектаров.

Но, невзирая на это, региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный 8 августа. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Кроме того, действовавшее до 15 августа ограничение на посещение лесов местными жителями продлено до 5 сентября. Запрет распространяется на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Самая напряженная обстановка с пожарами вновь складывается в Надымском районе. По состоянию на утро 16 августа там действовали два возгорания общей площади 1 095 гектаров.

В течение суток спасателям удалось локализовать два пожара на площади 210 гектаров - территории Надымского и Пуровского районов, а также потушить один пожар площадью 980 гектаров - на землях иных категорий.

Борьбу с огнем ведут 366 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС России по ЯНАО, пожарный десант из Иркутска и Архангельской области. Также на точках работают вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 17 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 309 возгораний на площади 12 873,88 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).