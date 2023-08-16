Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги может закрыться на два дня

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства предупредил северян о возможном закрытии паромной переправы с 18 по 19 августа.

«18 и 19 августа синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам и паромной переправы вплоть до полного закрытия движения. Убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы узнать оперативную информацию о работе паромной переправы можно позвонить по следующему номеру: +7 912-420-40-46.

Информация о работе пассажирских судов предоставляется по телефону: 8(800)350-63-90, доб. 1-2.