На Ямале 17 августа 2023 года снова пройдут дожди

Погода на Ямале на 17 августа Фото: Вера Зенина

В четверг, 17 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +15…+20 градусов, по западу до +25.

В Салехарде: облачно, утром - небольшой дождь. Температура ночью +13 градусов, днем +23. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: