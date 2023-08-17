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НовостиОбщество17 августа 2023 0:00

На Ямале 17 августа 2023 года снова пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 17 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 17 августа

Погода на Ямале на 17 августа

Фото: Вера Зенина

В четверг, 17 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +15…+20 градусов, по западу до +25.

В Салехарде: облачно, утром - небольшой дождь. Температура ночью +13 градусов, днем +23. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: