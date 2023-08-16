В Новом Уренгое забивают сваи для школы искусств на тысячу мест

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Новом Уренгое забивают сваи для новой школы искусств. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, здание появится в микрорайоне Южный и будет иметь весьма нестандартный вид.

Площадь будущей школы составит порядка 12 тысяч метров квадратных, а обучаться в ней смогут более тысячи детей.

- На четырех этажах разместятся классы живописи, музыки, теоретических и индивидуальных занятий, мастерские, студии, а также концертный зал на 300 посадочных мест, залы для театральных постановок и репетиционные помещения, - отметили в ведомстве.

Контролировать качество строительства будет служба Госстройнадзора. Уже в следующем месяце ее инспекторы проведут первую проверку, в ходе которой оценят качество подготовительных и общестроительных работ.