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НовостиНедвижимость16 августа 2023 11:27

В Новом Уренгое забивают сваи для школы искусств на тысячу мест

В Новом Уренгое построят школу искусств на тысячу мест
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Новом Уренгое забивают сваи для новой школы искусств. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, здание появится в микрорайоне Южный и будет иметь весьма нестандартный вид.

Площадь будущей школы составит порядка 12 тысяч метров квадратных, а обучаться в ней смогут более тысячи детей.

- На четырех этажах разместятся классы живописи, музыки, теоретических и индивидуальных занятий, мастерские, студии, а также концертный зал на 300 посадочных мест, залы для театральных постановок и репетиционные помещения, - отметили в ведомстве.

Контролировать качество строительства будет служба Госстройнадзора. Уже в следующем месяце ее инспекторы проведут первую проверку, в ходе которой оценят качество подготовительных и общестроительных работ.