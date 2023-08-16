В Тарко-Сале пропала молодая девушка с черными волосами

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

В Тарко-Сале разыскивают 25-летнюю Инну Пяк, пропавшую в минувшее воскресенье. Информация об этом появилась на официальной странице поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз северянку видели 13 августа, с тех пор ее местоположение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы и глаза.

Была одета: светло-серое худи, светлые джинсы, белые кроссовки.

Сообщать любую информацию о местонахождении Инны можно по телефону горячей линии отряда: 8-800-200-71-78. Также информация принимается по номеру 112.