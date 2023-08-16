Бил и приковал цепью: житель Тарко-Сале отправится в колонию за издевательства над женой

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В Тарко-Сале вынесли приговор в отношении 59-летнего местного жителя, который избил жену и приковал ее цепью к батарее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в июне текущего года, когда супружеская пара решила провести вечер за рюмкой спиртного.

- После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить веселье в другом месте, но ее мужу это не понравилось. Избив женщину, обвиняемый приковал ее цепью к батарее, запер окна, двери и затем уснул, - прокомментировали в ведомстве.

Увидев, что супруг спит, женщина сумела достать его телефон и позвонила дочери, а та, в свою очередь, сотрудникам полиции.

В итоге суд признал мужчин обвиняемым по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорил его к дву годам лишения свободы в колонии общего режима.