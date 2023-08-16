Ноябрянин пьяным рассекал по городу на дорогущей иномарке

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Ноябрьске задержали очередного любителя пьяной езды. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, минувшим вечером полицейские заметили подозрительный «BMW» и остановили его водителя для проверки документов, а затем выяснилось, что мужчина был под градусом.

- За рулем находился мужчина 1983 года рождения, у которого имелись явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования это подтвердила, показания алкотестера составили 0,608 мл/л, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге в отношении северянина составили административный материал за нетрезвое вождение, а машину, на которой он нарушал, отправили на штрафстоянку.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымские автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем.