Тюменские нефтепроводчики завоевали 9 призовых мест на конкурсе профмастерства

Фото: «Транснефть»

Команда «Транснефть – Сибири» по итогам конкурса «Лучший по профессии» завоевала 9 призовых мест. Всероссийский этап прошел в Уфе, его приурочили к 30-летию ПАО «Транснефть».

– Конкуренция была высокая среди участников, ведь все профессионалы и мастера своего дела, каждый хотел победить. Совладать с волнением и эмоциями – вот самая сложная задача. Все справились и достойно показали себя, – отметила призер, оператор товарный НППС «Тюмень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов Элина Збуцкая.

Всего во всероссийском корпоративном состязании приняли участие свыше 200 работников 18 предприятий системы «Транснефть». Сильнейшие определялись в 15 профессиях: слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчик линейный, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту и облуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и электрохимической защиты, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора, охранник и специалист по общественным коммуникациям.

Фото: «Транснефть»

Конкурсные комиссии из числа руководителей и представителей департаментов нефтетранспортной компании оценивали профессиональные навыки участников и уровень их теоретической подготовки. Большое внимание уделялось оценке соблюдения правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.

Отметим, что в соревнованиях профмастерства принимают участие представители наиболее востребованных в сфере трубопроводного транспорта профессий. Конкурс является значимым элементом корпоративной культуры компании и мотивирует работников к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также способствует повышению престижа рабочих профессий.