Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале началось обустройство арт-резиденции, которая откроется в развлекательном центре «Апельсин». Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- В здании начался капитальный ремонт. Уже выполнили демонтажные работы на третьем этаже, - отметил управленец.

После окончания работ внутренние помещения здания полностью изменятся: будет больше открытых пространств с интересным дизайном, мебелью и оборудованием. Появятся профессиональные медиа-студия, студия звукозаписи, мастерские технического творчества и естественных наук, локации для робототехники и РДДМ «Движение первых».

Что касается, боулинга и кинотеатра, они останутся на своих местах.

- В итоге для творчества, развития и самореализации детей и молодежи в «Апельсине» будут созданы достойные условия, - подчеркнул Антон Колодин.