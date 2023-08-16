Жителей Нового Уренгоя предупредили о бродящем вблизи города медведе

Фото: «Газпром добыча Уренгой»

Жителей Нового Уренгоя предупреждают о бродящем вблизи города медведе. Информация о хищнике появилась на официальной странице компании «Газпром добыча Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«Август - время сбора грибов и ягод. Многие стремятся в лес. Но не забывайте об опасностях, которые там подстерегают. В окрестностях Нового Уренгоя появились следы медведя», - говорится в сообщении.

Ямальцам, обнаружившим следы, советуют издавать громкие звуки, чтобы предупредить зверя о своем присутствии, а также постараться побыстрее уйти из его владений. А если встречи все же не удалось избежать, северянам рекомендуют не смотреть хищнику в глаза и медленно отойти назад, чтобы не спровоцировать его на атаку.