Магнитофон, сервиз и мотоцикл: на Ямале ликвидировали несколько крупных свалок

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

На Ямале завершился проект «Экология внутри», организаторами которого являются активисты движения «Зеленая Арктика».

Школьники, студенты и неравнодушные жители городов и сел округа в течение месяца убирали мусор в своих населенных пунктах. Более 1800 человек очистили 45 га территорий.

Мероприятия прошли под эгидой программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Поддержать местных жителей Ноябрьска и Муравленко вышли и нефтяники. Они помогали добираться активистам к местам уборки, обеспечивали техникой для погрузки, вывоза отходов и вместе с остальными участвовали в сборе мусора. Вместе волонтеры разобрали крупную свалку в пригороде Ноябрьска, вывезли более 22 тонн отходов и очистили берег озера в Муравленко.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

– Вопросами экологии мы занимаемся комплексно: применяем «зеленые» технологии в ходе производственной деятельности, участвуем в региональной программе по сохранению лесов, восполняем биоресурсы, всегда поощряем волонтерскую деятельность наших сотрудников. Поддержать проект «Экология внутри» для нас было важно, поскольку его участниками являются школьники и студенты. Мы считаем необходимым формирование экопривычек у молодого поколения, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

Во время уборки ямальцам попадались неожиданные предметы: каркас автомобиля, мотоцикл, надувная лодка, велосипед, самокат, печатная машинка, магнитофон, набор неповрежденного советского сервиза и даже пять работающих фотоаппаратов.