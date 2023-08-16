Фото: Андрей Бандурко, соцсети

В Губкинском ремонтируют более 75 дворовых и общественных территорий. Об этом в своих соцсетях рассказал первый заместитель главы администрации Андрей Бандурко.

«Как вы заметили, во дворе почти каждого дома работает техника и активно ведутся работы по благоустройству. Мы приводим в порядок 63 дворовые и 13 общественных городских территорий», - написал управленец.

Рабочие бригады выполняют капитальный ремонт проездов, устанавливают освещение и делают автостоянки.

Кроме того, в 13-м микрорайоне, рядом с домами №53-58 специалисты обустраивают сквер. А в 9-м микрорайоне «растет» научная детская площадка - у дома №18.

По словам Андрей Бандурко, на каждой территории в процессе работы возникают свои нюансы, но работы, несмотря на это, собираются закончить в срок.

«Постараемся закончить все согласно срокам, чтобы к концу летнего сезона наши дворы были приведены в соответствующий вид», - подчеркнул он.