В Салехарде завершается строительство подъездных дорог к новой школе микрорайона Обдорский

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде строительство двух подъездных дорог к новой школе в микрорайоне Обдорский вышло на финишную прямую. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас на объектах задействованы около 260 человек, они трудятся в две смены, что успеть к 1 сентября.

Основные работы уже проведены: готовы проезжая часть и пешеходные тротуары с обеих сторон и карманы для подъезда городского транспорта.

Фото: администрация Салехарда

Сейчас специалисты обустраивают три парковочные стоянки на 30 мест. Они уже начали укладывать асфальт, далее - нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Позже, когда все вышеперечисленные работы завершатся, будет установлен теплый остановочный павильон.\

Отметим, что общая протяженность магистралей - тысяча метров.