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Авиакомпания «Россия» возобновляет рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта газовой столицы.

Согласно имеющейся информации, полеты начнутся с16 сентября и будут проходить дважды в неделю - по средам и субботам. Перевозить пассажиров предстоит современным российским лайнерам SSJ100 вместимостью до 98 мест, время в пути составит 2 часа 40 минут.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте перевозчика и в авиакассах.

Напоминаем, что авиакомпания «Ямал» открыла дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень. Они запланированы на 24, 26, 29 и 31 августа.