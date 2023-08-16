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НовостиОбщество16 августа 2023 2:03

В стоматологических кабинетах Ноябрьской ЦГБ установили 36 телевизоров

Сразу 36 телевизоров установили в стоматологических кабинетах Ноябрьской ЦГБ
Марина Прохорова
Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Стоматологические кабинеты Ноябрьской ЦГБ пополнились 36 телевизорами. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, техника уже подключена и работают во взрослой стоматологии, приемном покое и в поликлинике микрорайона Вынгапуровский, а в сентябре телевизоры заработают в зубных кабинетах городских школ.

Для взрослых пациентов на экранах транслируются видеоролики о природе, ну а для малышей включают мультфильмы.

- Просмотр мультфильма во время лечения сделает пребывание детей в кабинете врача более комфортным. Это мотивирует ребенка на лечение без страха и слез, а еще посещение стоматолога превращается в увлекательное путешествие в мир здоровых зубов, - отметили в больнице.

Такое нововведение стало доступно жителям Ноябрьска по поручению губернатора.