В стоматологических кабинетах Ноябрьской ЦГБ установили 36 телевизоров

Фото: Ноябрьская ЦГБ
Стоматологические кабинеты Ноябрьской ЦГБ пополнились 36 телевизорами. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, техника уже подключена и работают во взрослой стоматологии, приемном покое и в поликлинике микрорайона Вынгапуровский, а в сентябре телевизоры заработают в зубных кабинетах городских школ.
Для взрослых пациентов на экранах транслируются видеоролики о природе, ну а для малышей включают мультфильмы.
- Просмотр мультфильма во время лечения сделает пребывание детей в кабинете врача более комфортным. Это мотивирует ребенка на лечение без страха и слез, а еще посещение стоматолога превращается в увлекательное путешествие в мир здоровых зубов, - отметили в больнице.
Такое нововведение стало доступно жителям Ноябрьска по поручению губернатора.