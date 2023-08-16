На Ямале 16 августа 2023 года немного похолодает и подует северный ветер

Погода на Ямале на 16 августа Фото: Вера Зенина

В среду, 16 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +9 градусов, днем +19. Ветер 4-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: