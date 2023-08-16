Пожары на Ямале: последние новости на 16 августа 2023 года

Фото: администрация Шурышкарского района

Ямальские пожарные продолжают бороться с природными возгораниями. За прошедшие сутки ситуация в округе вновь ухудшилась: если 14 августа горели 2 158 гектаров, то 15 августа площадь, охваченная огнем, возросла до 2 331,3 гектара.

В связи с этим региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный 8 августа. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Кроме того, действовавшее до 15 августа ограничение на посещение лесов местными жителями продлено до 5 сентября. Запрет распространяется на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Самая напряженная обстановка с пожарами вновь складывается в Надымском районе. По состоянию на утро 15 августа там действовали четыре возгорания общей площади 1 215 гектаров, один из которых удалось локализовать - 80 гектаров. Борьбу с огнем ведут 205 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС России по ЯНАО и пожарный десант из Иркутска.

Еще один пожар бушует на территории Шурышкарского района, в сорока километрах от села Оволынгорт - 125 гектаров. В его ликвидации заняты 85 человек: бойцы «Ямалспаса», десантники из Архангельска и специалисты окружного учреждения «Леса Ямала».

Совместными усилиями спасатели потушили за сутки два пожара на площади 86,3 гектара - это территории Надымского и Пуровского районов.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 16 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 307 возгораний на площади 12 723,48 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).