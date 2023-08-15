Ямальцам запретили ходить в лес до сентября

Фото: администрация Красноселькупского района

Власти Ямала продлили для жителей ограничения на посещение лесов. Теперь, согласно приказу, опубликованному на официальном сайте окружного правительства, вход в леса закрыт до 5 сентября.

В документе прописано, что запрет будет действовать в Красноселькупском, Надымском, Ноябрьском, Таркосалинском и Ямальском лесничествах.

Нарушителям грозит административная ответственность: от 1 000 до 2 000 рублей - для граждан, от 2 000 до 5 000 рублей - для должностных лиц и от 20 000 до 100 000 рублей - для юрлиц.

Напоминаем, что в случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить о нем по следующим номерам: 8-800-100-94-00 или 8 (34922) 5-28-27.