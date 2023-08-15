Пьяная тазовчанка огрела по голове инспектора по делам несовершеннолетних

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском завели уголовное дело на 36-летнюю местную жительницу, которая избила инспектора по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 3 августа женщина, находясь в алкогольном опьянении, повздорила с инспектором по делам несовершеннолетних, которая предпринимала меры по защите прав ее малолетних детей. Будучи недовольной действиями инспектора, северянка нанесла ей удары по лицу и голове, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается буйной тазовчанки, она обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ноябрянка, напавшая на полицейского, проведет почти три года в колонии строгого режима.