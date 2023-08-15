Ямальцы стали чаще смотреть кино со смартфонов

Фото: Марина Дегтярева

Абоненты сотовой связи в России, в том числе и ямальцы, стали активнее смотреть кино со своих смартфонов. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами МегаФона за первые шесть месяце текущего года: мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, число пользователей - на 13%, а средняя продолжительность пользовательской сессии увеличилась на 4% и составила 35 минут.

Другим показателем растущей популярности видеосервисов в мобильном формате стал рост количества активных приложений: так, на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса, что больше, чем в первом полугодии 2022-го.

При это все чаще потребители выбирают разные сервисы и переключаются между платформами. Доля тех, кто предпочитает от 2 до 4 видеосервисов - 48% от всех пользователей.

Чаще всего пользователи смотрят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье (в эти дни трафик значительно возрастает). При этом пик активности пришелся на январские и майские праздники, а спад - на вторую половину апреля.

Наиболее активно подросла доля пользователей возрастной категории 25-35 лет: если годом ранее она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе-июне 2023 года уже достигла 50%. Количество любителей кино возрастом 17-25 лет за год не изменилась и составила 26% в общей доле зрителей. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры.

По мнению экспертов сотового оператора, рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен в том числе и развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешения увеличивается год от года, как и их ассортимент.