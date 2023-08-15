В Салехарде завершается обновление фасада корпуса «Ямальского многопрофильного колледжа»

Фото: департамент строительства и жилищной политик ЯНАО

В Салехарде завершается обновление фасада главного корпуса «Ямальского многопрофильного колледжа». Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, сейчас рабочие занимаются покраской стен.

Также специалисты заканчивают ремонт холла на первом этаже, пищеблока, помещений библиотеки и части коридоров на первом и втором этажах, а ранее они привели в порядок кровлю.

Кроме того, в помещениях заменили приборы отопления, оконные рамы, светильники, обновили электрику.

Фото: департамент строительства и жилищной политик ЯНАО

- К началу учебного года выполняем очередной этап ремонта здания. Далее, без остановки учебного процесса, будем ремонтировать другие помещения колледжа. Следующим летом благоустроим прилегающую территорию и обновим входные группы, - рассказал специалист отдела строительного контроля и технического надзора по капремонту дирекции капитального строительства и инвестиций Ямала Алексей Киштанов.