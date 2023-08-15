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Жительницу Муравленко переселили из аварийного жилья в квартиру с трещинами. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2022 году женщина обратилась в ведомство с просьбой о помощи. Далее была организована проверка, которая выявила, что в квартире северянки, которую предоставили ей на условиях договора соцнайма, имелись трещины, причем как внутренних, так и наружных стен, и отсутствовала надлежащая теплоизоляция.

- Данные нарушения образовались в процессе строительно-монтажных работ, выполненных с несоблюдением проектных решений и технологии строительства, - прокомментировали в надзорном органе.

В апреле 2022 года уполномоченный орган постановил, что квартира нуждается в реконструкции, капитальном ремонте или перепланировке.

После этого прокурор обратился в суд с иском в адрес застройщика, требуя, чтобы он устранил нарушения в течение трех месяцев и выплатил женщине моральную компенсацию.

В итоге городской суд удовлетворил требования гособвинителя и взыскал в пользу северянки 50 тысяч рублей.

Фактическое исполнение решения контролируется прокуратурой.