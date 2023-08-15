В детской поликлинике Нового Уренгоя приступили к работе два специалиста по лечебной физкультуре

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В детской поликлинике Новоуренгойской ЦГБ растет число востребованных врачей. Недавно в ее стенах приступил к работе врач-невролог, а сегодня стало известно, что заступить на пост готовы еще два специалиста - по лечебной физкультуре.

Любовь Кулагина - инструктор-методист ЛФК с 31-летним стажем. Сначала она окончила педагогический институт в Республике Башкортостан, а затем Уральский госуниверситет физкультуры по специальности адаптивная физкультура.

Последние годы Любовь Кулагина уделят большое внимание детям с отклонениями в здоровье.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Стаж инструктора ЛФК Гульназ Богдановой - 20 лет. Изначально она получила среднее медицинское образование, а затем прошла курс обучения адаптивной физкультуре в Тюмени.

Сейчас Гульназ Ришатовне заниматься с самыми маленькими пациентами - младенцами, которые проходят курс лечения в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

Новые сотрудники - высококвалифицированные специалисты. За день они занимаются лечебной физкультурой примерно с 30 детьми, это пациенты с ортопедическими патологиями, ограниченными возможностями здоровья и дети, имеющие инвалидность.