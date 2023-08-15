На трассе Сургут - Салехард лоб в лоб столкнулись две иномарки

Скриншот из видео

На 285 километре трассы Сургут - Салехард случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ранним утром там столкнулись две легковушки.

- Установлено, что 15 августа в 5.45 утра произошло лобовое столкновение автомобиля «Тойота», в котором находились четыре человека, и автомобиля «Хендай», в котором находились два человека, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге двоим пассажирам «Тойоты» понадобилась медицинская помощь, их доставили в Ноябрьскую ЦГБ.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.