За прошедшие сутки огонь охватил на Ямале более 170 гектаров новых земель

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале продолжают бушевать природные пожары. Как рассказали в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 8.20 утра пламя охватило 2 331,3 гектара - восемь очагов.

- В тушении огня задействованы 356 человек, - отметили.

Совместными усилиями спасатели потушили за сутки два пожара на площади 86,3 гектар - территории Надымского и Пуровского районов.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).