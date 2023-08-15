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НовостиОбщество15 августа 2023 4:52

В Тазовском появилась детская площадка в виде огромного самовара

Детскую площадку в виде огромного самовара обустроили в Тазовском
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском появилась необычная детская площадка, выполненная в русско-народном стиле. Как сообщили в районной администрации, пространство для игр находится во дворе дома №11 по улице Калинина, на месте бывшего пустыря.

Главный элемент площадки - огромный самовар с горками, лестницами, подвесными мостиками и тоннелями. По периметру территории обустроили забор, а внутри установили скамейки.

По словам властей, новая площадка станет центром притяжения для юных тазовчан. Больше всего ее открытия ждут маленькие жители близлежащих домов, которые теперь смогут гулять в собственном дворе.

Также этим летом преобразилась площадке по улице Геофизиков. Там появились новые качели и веревочный парк.

Всего в райцентре оборудовано 46 детских площадок, десять из которых обновили за последние три года.