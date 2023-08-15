Ямальским участникам СВО возместят расходы на билеты в отпуск

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На Ямале продолжают активно поддерживать бойцов СВО, в том числе и различными льготами. Теперь военнослужащим, которые следуют в отпуск из зоны боевых действий в регион и обратно, возместят расходы на билеты.

Размер выплаты - до 30 тысяч рублей. Также в рамках лимита будет компенсироваться перевес багажа.

Возместить расходы можно будет, начиная с 1 января 2023 года. Прием заявлений начнется после подписания соответствующего постановления на сайте департамента социальной защиты населения Ямала или в местном органе соцзащиты.

Для получения денег военнослужащим необходимо предоставить билеты, подтверждающие факт проезда/перелета и его стоимость, а также отпускное удостоверение или направление.

Напоминаем, что в конце мая похожую льготу ввели для детей участников СВО. Им компенсируют стоимость билетов к месту отдыха и обратно.