В Салехарде обустраивают место отдыха у озера с тропинками и лавочками для влюбленных

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В Салехарде началось благоустройство озера у магазина «Магнит» (бывший «Провиант»). Как сообщили в городской администрации, это будет уютное место отдыха, в будущем здесь появятся пешеходные тропы для приверженцев ЗОЖ, лавочки для влюбленных под уютными перголами и многое другое.

Завершить все работы планируется за два года. Нынешним летом будет проведена подготовительная и самая масштабная часть работ - расчистка территории.

- Сейчас подрядная организация очищает берег. Время проведения работ выбрано не случайно. В конце лета вода в озере ушла и появилась возможность убрать береговую лини по максимуму, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что данная инициатива - выбор горожан в рамках проекта «Уютный Ямал».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде на берегу реки Полябта появятся беседки и кофе-точки.